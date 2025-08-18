Трушечкин про Боярского: «Печально, что и комментатор, и осудившее его сообщество как бы сходятся, что счастливая и сытая семья, множество детей – нечто вроде наказания для женщины»

Роман Трушечкин отреагировал на скандал вокруг комментатора Александра Боярского.

Боярский во время матча «Родины » и «Зенита » (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, который обслуживала бригада судей во главе с Ариной Станововой, завил : «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Сегодня он принес извинения : «Девушки – это украшение футбола».

«Печально, что и комментатор, и осудившее его сообщество как бы молчаливо сходятся в одном: иметь счастливую и сытую семью, множество детей – нечто вроде наказания для женщины. Или, во всяком случае, они согласны в том, что заниматься делами своего очага – дело более низкое и простецкое по сравнению с судейством футбольного матча в ЮФЛ-3. Ведь и тот, и те это как бы подразумевают своими высказываниями.

Обратил бы ваше внимание на тех, о ком в разбушевавшемся деле «русского Чичарито» вообще никто не вспомнил. А это те самые юноши из ЮФЛ, в матче которых арбитр действительно принимала спорные решения и сама это уже явно признала.

Скажите, а этот обычный в принципе порядок (без всяких оглядок на пол судьи), когда игру начинающих футболистов судит малоопытный такой же реф – он нас точно устраивает? Какие установки в сознании этого юношества в отношении к судейству вообще закладывает такой арбитр?

Не лучше ли назначать на такие игры напротив – ветеранов судейства? Бывалых и опытных учителей?» – написал комментатор «Матч ТВ» Трушечкин , у которого трое детей.