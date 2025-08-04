Соболев выложил пост с отсылкой к цитате Жириновского про «петушиный крик» после матча с ЦСКА

Александр Соболев выложил пост с отсылкой к цитате Владимира Жириновского.

Вчера «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче 3-го тура Мир РПЛ. Соболев забил с пенальти, назначенный за фол Данила Кругового на Густаво Мантуане.

После матча нападающий «Зенита» опубликовал в телеграм-канале фотографию, на которой показывает жест, напоминающий движение Жириновского в одном из видео, ставших мемом. В ролике политик произнес: «Что мне нравится, так это петушиный крик… Вот запишите его, чтобы слышно было. Это напоминает деревню, сельский пейзаж».

«Петушиный?» – написал Соболев.