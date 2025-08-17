Игорь Колыванов: «Семак опять угадал с заменой. Соболев стал палочкой‑выручалочкой»

Игорь Колыванов отметил игру Александра Соболева против «Спартака».

Встреча в Москве завершилась вничью 2:2. Соболев вышел на замену и на 63‑й минуте забил гол в ворота бывшей команды.

«Семак опять угадал с заменой. Соболев стал палочкой‑выручалочкой. Он очень здорово вошел в игру: у него был один шанс, и он его использовал. Великолепно разобрался с защитниками.

Эмоций было много. Мы все понимаем, что от «Зенита » ждут большего. Есть игроки топового уровня, они должны становиться лидерами. Когда они будут делать все, что им говорит Семак, то все начнет получаться», – сказал экс-форвард сборной России.