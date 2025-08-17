  • Спортс
8

Игорь Колыванов: «Семак опять угадал с заменой. Соболев стал палочкой‑выручалочкой»

Игорь Колыванов отметил игру Александра Соболева против «Спартака».

Встреча в Москве завершилась вничью 2:2. Соболев вышел на замену и на 63‑й минуте забил гол в ворота бывшей команды.

«Семак опять угадал с заменой. Соболев стал палочкой‑выручалочкой. Он очень здорово вошел в игру: у него был один шанс, и он его использовал. Великолепно разобрался с защитниками.

Эмоций было много. Мы все понимаем, что от «Зенита» ждут большего. Есть игроки топового уровня, они должны становиться лидерами. Когда они будут делать все, что им говорит Семак, то все начнет получаться», – сказал экс-форвард сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
