Соболев снова выложил пост с отсылкой к цитате Жириновского про «петушиный крик» – форвард забил «Спартаку» в РПЛ. «Зенит» репостнул
Александр Соболев опять выложил пост с отсылкой к цитате Владимира Жириновского.
Сегодня «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2) в матче 5-го тура Мир РПЛ. Соболев сравнял счет на 63-й минуте. Петербуржцы к тому времени играли в меньшинстве.
После матча Соболев опубликовал гифку в своем телеграм-канале, где показывает жест, схожий с движением Жириновского в популярном видео, ставшим мемом. В ролике политик произносит: «Что мне нравится, так это петушиный крик… Вот запишите его, чтобы слышно было. Это напоминает деревню, сельский пейзаж».
Похожую публикацию футболист выложил и после матча с ЦСКА в 3-м туре. Телеграм-канал «Зенита» репостнул гифку Соболева.
Скриншот: t.me/Sobolev_7
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
