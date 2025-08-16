Соболев снова выложил пост с отсылкой к цитате Жириновского про «петушиный крик» – форвард забил «Спартаку» в РПЛ. «Зенит» репостнул

Александр Соболев опять выложил пост с отсылкой к цитате Владимира Жириновского.

Сегодня «Зенит » сыграл вничью со «Спартаком » (2:2) в матче 5-го тура Мир РПЛ . Соболев сравнял счет на 63-й минуте. Петербуржцы к тому времени играли в меньшинстве.

После матча Соболев опубликовал гифку в своем телеграм-канале, где показывает жест, схожий с движением Жириновского в популярном видео, ставшим мемом. В ролике политик произносит: «Что мне нравится, так это петушиный крик… Вот запишите его, чтобы слышно было. Это напоминает деревню, сельский пейзаж».

Похожую публикацию футболист выложил и после матча с ЦСКА в 3-м туре. Телеграм-канал «Зенита» репостнул гифку Соболева.

Скриншот: t.me/Sobolev_7