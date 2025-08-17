  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Первый тренер Соболева о голе «Спартаку»: «Саша забил мастеровито, но игры у «Зенита» не было»
18

Первый тренер Соболева о голе «Спартаку»: «Саша забил мастеровито, но игры у «Зенита» не было»

Первый тренер Александра Соболева оценил его гол в матче РПЛ со «Спартаком» (2:2).

Нападающий «Зенита» сравнял счет на 63-й минуте, выйдя на замену после первого тайма.

«Хороший гол. Но «Зенит» играл в меньшинстве. Саша боролся, как и вся команда. Но игры как таковой не было. Приходилось отрабатывать в обороне и играть на контратаках. 

Саша забил мастеровитый гол, но игры у «Зенита» не было», — сказал Александр Горбунов.

Соболев забил «Спартаку»! Спас «Зенит» с левой в ближний

А что теперь делать со Станковичем?7801 голос
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ненад Сакич: «Мы показали настоящий «Спартак». Было пятиминутное затмение во 2-м тайме, когда позволили «Зениту» забить. Правша Соболев пробил левой – это непредсказуемо»
17вчера, 18:44
Фанаты «Спартака» оскорбляли Соболева и протягивали форварду «Зенита» купюры после матча
92вчера, 18:12
Соболев отказался общаться с журналистами после матча со «Спартаком»: «Ни в коем случае»
44вчера, 17:40
Главные новости
«Зенит» убежал из Москвы с одним очком, «Спартак» был ближе к победе. Жедсон — реальное усиление». Орлов про 2:2 на «Лукойл Арене»
только что
Чемпионат России. «Динамо» против ЦСКА, «Краснодар» сыграет с «Сочи», «Акрон» примет «Оренбург»
21245 минут назад
Ла Лига стартовала! «Атлетико» в гостях у «Эспаньола», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
17750 минут назад
АПЛ стартовала! «Челси» сыграет с «Кристал Пэлас», «МЮ» против «Арсенала»
702сегодня, 06:16
Ярчайшая ничья «Спартака» и «Зенита», Чимаев – чемпион UFC, разгромы от «Барсы» и «Ман Сити», «Бавария» взяла Суперкубок Германии, Голдобин в списке отказов и другие новости
21сегодня, 06:10
Маскерано о голе и ассисте Месси после травмы: «Выдающийся игрок. При этом он не на сто процентов чувствовал себя комфортно»
9сегодня, 05:25
Назовете все 52 клуба, игравших в РПЛ? Только 8% справляются
сегодня, 04:50Тесты и игры
МЛС. Гол и ассист Месси принесли победу «Интер Майами» над «Гэлакси», «Атланта» Миранчука проиграла «Колорадо», «Канзас Сити» Шапи – «Орландо»
16сегодня, 04:36
Тренер «Мальорки» назвал непоследовательным судейство в матче с «Барсой»: «После попадания мяча в голову игру нужно останавливать. Арбитр сказал, что у игрока не было головокружения»
24сегодня, 03:45
Миранчук забил в 3-м матче подряд. У хавбека 6 голов в 8 последних играх за «Атланту»
30сегодня, 02:48
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Германии. «Шальке» против «Локомотива» из Лейпцига, «Айнтрахт» сыграет с «Энгерсом»
910 минут назад
«Милан» – «Бари». Онлайн-трансляция начнется в 22:15
14 минут назад
«Байер» предложил Линделефу контракт по схеме «1+1» и хочет подписать еще одного центрального защитника – Баде из «Севильи»
124 минуты назад
«Нант» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
40 минут назад
«Ювентус» сделал запрос по Жегрове и хочет продать Гонсалеса «Атлетико»
257 минут назад
«Эспаньол» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 06:40
«Краснодар» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
4сегодня, 06:09
«Балтика» поражает физическим состоянием: прессингуют, несутся, создают моменты. Симпатичная команда с тренерским почерком». Корниленко о 3-м месте калининградцев
6сегодня, 05:59
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
2сегодня, 05:42
Первая лига. «Факел» в гостях у «Черноморца», «Торпедо» сыграет с «Уралом» в понедельник
11сегодня, 05:32