Первый тренер Соболева о голе «Спартаку»: «Саша забил мастеровито, но игры у «Зенита» не было»

Первый тренер Александра Соболева оценил его гол в матче РПЛ со «Спартаком» (2:2).

Нападающий «Зенита » сравнял счет на 63-й минуте, выйдя на замену после первого тайма.

«Хороший гол. Но «Зенит» играл в меньшинстве. Саша боролся, как и вся команда. Но игры как таковой не было. Приходилось отрабатывать в обороне и играть на контратаках.

Саша забил мастеровитый гол, но игры у «Зенита» не было», — сказал Александр Горбунов.

Соболев забил «Спартаку»! Спас «Зенит» с левой в ближний