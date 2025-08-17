Первый тренер Соболева о голе «Спартаку»: «Саша забил мастеровито, но игры у «Зенита» не было»
Первый тренер Александра Соболева оценил его гол в матче РПЛ со «Спартаком» (2:2).
Нападающий «Зенита» сравнял счет на 63-й минуте, выйдя на замену после первого тайма.
«Хороший гол. Но «Зенит» играл в меньшинстве. Саша боролся, как и вся команда. Но игры как таковой не было. Приходилось отрабатывать в обороне и играть на контратаках.
Саша забил мастеровитый гол, но игры у «Зенита» не было», — сказал Александр Горбунов.
