  • Мостовой про 2:2: «Спартак» и «Зенит» устроили футбольное пиршество. Пенальти красно-белых – это не пенальти»
45

Мостовой про 2:2: «Спартак» и «Зенит» устроили футбольное пиршество. Пенальти красно-белых – это не пенальти»

Александр Мостовой назвал футбольным пиршеством игру «Спартака» и «Зенита».

Команды в Москве сыграли вничью (2:2) в матче 5-го тура Мир РПЛ.

«Можно сказать, что «Спартак» и «Зенит» устроили футбольное пиршество. Все было в руках и ногах игроков «Спартака», но, к сожалению для них, они не смогли удержать преимущество и воспользоваться удалением соперника.

Примечательно, что в этом матче счет сравнял Соболев, который является бывшим футболистом «Спартака».

Что касается второго пенальти красно-белых, по-моему – это не пенальти.

«Локомотив» тоже оступился, поэтому ничего страшного, что «Спартак» и «Зенит» поделили очки», – отметил бывший полузащитник красно-белых Мостовой.

Напомним, на 86-й минуте Густаво Мантуан сбил Наиля Умярова в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Артем Чистяков назначил пенальти. Вратарь сине-бело-голубых Денис Адамов парировал удар Эсекиэля Барко с точки, Жедсон Фернандеш добил мяч в сетку. Однако судья отменил взятие ворот после консультации с видеоассистенатми из-за того, что Барко дважды коснулся мяча при ударе с пенальти. 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
