Михаил Дегтярев: «Совет комментаторам – иногда лучше помолчать. Один договорился: «Че Дегтярев полез в футбол?» Дегтярев – везде, где спорт. Что у вас в голове, вы что несете?»

Михаил Дегтярев призвал людей, недовольных его деятельностью, помолчать.

«Всем комментаторам, которые высказываются сейчас по судейству, по лимиту, по всему остальному, у меня совет – иногда лучше помолчать. Потому что закон, очевидно, не читали, интервью министра не слушают, не читают. Варятся в собственном соку.

Один договорился: «Че Дегтярев полез в этот футбол? Че, других проблем нет?» Отвечаю: Дегтярев – везде, где есть слово «спорт». И будет. Это мои должностные обязанности. Что у вас в голове, у этих комментаторов? Вы что несете?» – сказал министр спорта России в интервью ГТРК «Самара».

Михаил Дегтярев: «Футболом мы занимаемся, он в ведении Минспорта. Вопрос с судейством надо решить – в интересах болельщиков. С легионерами решено, нечего обсуждать»

Дегтярев об ужесточении лимита: «Это позиция политическая, она не пересматривается. Обсуждается только горизонт и плавность. 10 иностранцев в заявке, 5 на поле – приемлемо»

Дегтярев об ужесточении лимита в РПЛ: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста»