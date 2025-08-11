Дегтярев об ужесточении лимита: «Это позиция политическая, она не пересматривается. Обсуждается только горизонт и плавность. 10 иностранцев в заявке, 5 на поле – приемлемо»
Михаил Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в Мир РПЛ.
«Докладываю. Лимит мы планируем ужесточить. Это позиция политическая, она не пересматривается. Обсуждается только горизонт и плавность, чтобы учесть контрактные обязательства ряда клубов.
10 иностранцев в заявке, меньше половины. Приемлемо. 5 на поле – приемлемо. Горизонт – в течение трех лет будем снижать каждый год на единицу. Вот и все», – сказал министр спорта России в интервью ГТРК «Самара».
Дегтярев об ужесточении лимита в РПЛ: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Смотрим»
