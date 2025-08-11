  • Спортс
  Дегтярев о ситуации с «Химками»: «Это же диагноз нашего футбола. Порядок будем наводить – все знают, у кого рыло в пушку. Правоохранители тоже подключились, благодарю их»
Дегтярев о ситуации с «Химками»: «Это же диагноз нашего футбола. Порядок будем наводить – все знают, у кого рыло в пушку. Правоохранители тоже подключились, благодарю их»

Михаил Дегтярев высказал возмущение ситуацией с «Химками».

Ранее работники подмосковного клуба написали открытое письмо в адрес министра спорта Дегтярева, президента РФС Александра Дюкова и президента РПЛ Александра Алаева с просьбой помочь с получением долгов по зарплате после приостановки деятельности «Химок». Сообщалось, что летом бывший инвестор клуба Туфан Садыгов приобрел 50% акций турецкого «Серик Беледиеспор». 

«Организационные формы некоторых клубов, на примере «Химок» – это же безобразие. АНО «Химки» – это некоммерческая организация. Какой-то товарищ себя называет инвестором. Клуб сейчас в тяжелом положении, сотрудники пишут письма в прокуратуру, а он чистенький и беленький. Не знаю, где он. Это же дикость.

Что это такое – инвестор в некоммерческой организации? Это явка с повинной, это вопрос правоохранительных органов. Если ты называешь себя инвестором – а это экономический термин – значит, у тебя есть деньги, которые ты вкладываешь с целью получения прибыли. Если ты их вкладываешь в некоммерческую организацию, значит ты прибыль получаешь каким образом? Нарушая закон, выводя деньги из общественной некоммерческой организации. Ну это же очевидные вещи. Вы или плавки наденьте, или крестик снимите, как в анекдоте.

Это про наш футбол, это же диагноз. Поэтому порядок будем наводить. Все знают, у кого где рыло в пушку, и я благодарю правоохранителей – они тоже подключились к диалогу в российском футболе», – сказал министр спорта России в интервью ГТРК «Самара».

Михаил Дегтярев: «Футболом мы занимаемся, он в ведении Минспорта. Вопрос с судейством надо решить – в интересах болельщиков. С легионерами решено, нечего обсуждать»

Садыгов о долгах «Химок»: «Не могу комментировать вопрос, звоните руководителям клуба. У меня нет информации, что там дальше»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Смотрим»
