Россия сыграет с Перу и Чили, Роналду сделал предложение Джорджине, в РПЛ могут ввести потолок зарплат, Доннарумма не сыграет в Суперкубке, «Салават» расторг контракт с Ливо и другие новости

1. Сборная России сыграет с командами Перу и Чили в ноябре, соперники также проведут матч между собой. Встречи пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи.

2. В РПЛ могут ввести потолок зарплат с лета 2026-го в рамках реформ Минспорта, сообщает инсайдер Иван Карпов.

3. Джорджина объявила о помолвке с Криштиану Роналду, выложив фото кольца: «Да. В этой и во всех моих жизнях».

4. КДК накажет «Локомотив» за кричалку фанатов «##### «Спартак», #####» на матче 4-го тура чемпионата России.

5. «Салават» расторг контракт с Джошем Ливо. Агент форварда сообщил, что будет добиваться компенсации: «В клубе ссылаются на то, что он своевременно не прибыл в расположение команды».

6. «ПСЖ» не внес Джанлуиджи Доннарумму в заявку на Суперкубок Европы и подталкивает к уходу из клуба. Окружение вратаря считает это несправедливым – он уйдет сейчас или в 2026-м.

7. Анна Калинская обыграла Аманду Анисимову в третьем круге турнира в Цинциннати, Екатерина Александрова победила Майю Джойнт.

Андрей Рублев и Карен Хачанов снялись с парного турнира . Причина отказа – травма правой лодыжки Хачанова (при этом с одиночного турнира финалист турнира в Торонто не снялся).

8. «Кристал Пэлас» сыграет в Лиге конференций, «Ноттингем» – в Лиге Европы. CAS поддержал решение УЕФА об исключении лондонцев из ЛЕ.

9. Трансферные новости. «Атлетико» купил Распадори у «Наполи» за 22+4 млн евро. Контракт – на 5 лет.

Валерий Карпин хочет видеть Антона Миранчука в «Динамо», Бувач против, клуб откладывает сделку из-за позиции спортдиректора. «Эвертон» и «Ман Сити» согласовали аренду Грилиша. «Сити» рассматривает подписание Родриго после ухода Грилиша, Савио и Макати, «Реал» может продать вингера за 100 млн евро.

10. Контрольные прокаты юниорской сборной России. Лазарев, Федотов, Сарновский, Колесников, Карартынян, Воронов показали короткие программы . Сайт Первого канала транслировал прокаты без комментатора .

11. Компания Paramount приобрела права на трансляцию турниров UFC. Сумма сделки – $7,7 млрд.

12. ЦСКА – фаворит на чемпионство в РПЛ по версии Opta. «Локомотив» – 2-й, «Зенит» – 3-й, «Краснодар» – 4-й, «Спартак» – 6-й.

13. «ПСЖ» хотел убрать слова Хакими про «Золотой мяч» из его интервью, защитник отказался. Клуб поддерживает Дембеле, но не хочет обижать других игроков, пишщет L’Équipe.

14. Тренера по акробатическому рок-н-роллу обвинили в изнасиловании несовершеннолетних. Весной над ним состоялся суд, но уголовное дело прекратили по срокам давности, с тренера взыскали около 1,5 млн рублей в качестве морального ущерба.

Цитаты дня.

Дегтярев об ужесточении лимита в РПЛ: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста»

Франсеск Фабрегас: «Месси был единственным игроком, который должен был получать «Золотой мяч» каждый год . Если Ямаль продолжит в том же духе, то добьется такого же доминирования»

Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Людям трудно понять, почему футболисты получают такие деньги . Можно ввести систему бонусов: базовая ставка и доплаты за выдающиеся результаты»

Сергей Ташуев: «Никогда не приветствовал лимиты, потолок зарплат. Мы прошли в СССР уравниловку, а это похоже. Почему во всем мире все нормально, а мы хотим своими путями идти? »

Медведев о доверии «Зенита» к Семаку: «Мы же не в поле ветер, в попе дым»