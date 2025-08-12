  • Спортс
  • Россия сыграет с Перу и Чили, Роналду сделал предложение Джорджине, в РПЛ могут ввести потолок зарплат, Доннарумма не сыграет в Суперкубке, «Салават» расторг контракт с Ливо и другие новости
Россия сыграет с Перу и Чили, Роналду сделал предложение Джорджине, в РПЛ могут ввести потолок зарплат, Доннарумма не сыграет в Суперкубке, «Салават» расторг контракт с Ливо и другие новости

1. Сборная России сыграет с командами Перу и Чили в ноябре, соперники также проведут матч между собой. Встречи пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи.

2. В РПЛ могут ввести потолок зарплат с лета 2026-го в рамках реформ Минспорта, сообщает инсайдер Иван Карпов. 

3. Джорджина объявила о помолвке с Криштиану Роналду, выложив фото кольца: «Да. В этой и во всех моих жизнях».

4. КДК накажет «Локомотив» за кричалку фанатов «##### «Спартак», #####» на матче 4-го тура чемпионата России.

5. «Салават» расторг контракт с Джошем Ливо. Агент форварда сообщил, что будет добиваться компенсации: «В клубе ссылаются на то, что он своевременно не прибыл в расположение команды».

6. «ПСЖ» не внес Джанлуиджи Доннарумму в заявку на Суперкубок Европы и подталкивает к уходу из клуба. Окружение вратаря считает это несправедливым – он уйдет сейчас или в 2026-м.

7. Анна Калинская обыграла Аманду Анисимову в третьем круге турнира в Цинциннати, Екатерина Александрова победила Майю Джойнт.

Андрей Рублев и Карен Хачанов снялись с парного турнира. Причина отказа – травма правой лодыжки Хачанова (при этом с одиночного турнира финалист турнира в Торонто не снялся).

8. «Кристал Пэлас» сыграет в Лиге конференций, «Ноттингем» – в Лиге Европы. CAS поддержал решение УЕФА об исключении лондонцев из ЛЕ.

9. Трансферные новости. «Атлетико» купил Распадори у «Наполи» за 22+4 млн евро. Контракт – на 5 лет.

Валерий Карпин хочет видеть Антона Миранчука в «Динамо», Бувач против, клуб откладывает сделку из-за позиции спортдиректора. «Эвертон» и «Ман Сити» согласовали аренду Грилиша. «Сити» рассматривает подписание Родриго после ухода Грилиша, Савио и Макати, «Реал» может продать вингера за 100 млн евро.

10. Контрольные прокаты юниорской сборной России. Лазарев, Федотов, Сарновский, Колесников, Карартынян, Воронов показали короткие программы. Сайт Первого канала транслировал прокаты без комментатора.

11. Компания Paramount приобрела права на трансляцию турниров UFC. Сумма сделки – $7,7 млрд.

12. ЦСКА – фаворит на чемпионство в РПЛ по версии Opta. «Локомотив» – 2-й, «Зенит» – 3-й, «Краснодар» – 4-й, «Спартак» – 6-й.

13. «ПСЖ» хотел убрать слова Хакими про «Золотой мяч» из его интервью, защитник отказался. Клуб поддерживает Дембеле, но не хочет обижать других игроков, пишщет L’Équipe. 

14. Тренера по акробатическому рок-н-роллу обвинили в изнасиловании несовершеннолетних. Весной над ним состоялся суд, но уголовное дело прекратили по срокам давности, с тренера взыскали около 1,5 млн рублей в качестве морального ущерба. 

Цитаты дня.

Дегтярев об ужесточении лимита в РПЛ: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста»

Франсеск Фабрегас: «Месси был единственным игроком, который должен был получать «Золотой мяч» каждый год. Если Ямаль продолжит в том же духе, то добьется такого же доминирования»

Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Людям трудно понять, почему футболисты получают такие деньги. Можно ввести систему бонусов: базовая ставка и доплаты за выдающиеся результаты»

Сергей Ташуев: «Никогда не приветствовал лимиты, потолок зарплат. Мы прошли в СССР уравниловку, а это похоже. Почему во всем мире все нормально, а мы хотим своими путями идти?»

Медведев о доверии «Зенита» к Семаку: «Мы же не в поле ветер, в попе дым»

