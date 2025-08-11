«ПСЖ» не внес Доннарумму в заявку на Суперкубок Европы и подталкивает к уходу из клуба. Окружение вратаря считает это несправедливым – он уйдет сейчас или в 2026-м
Французский клуб не включил 26-летнего вратаря в заявку на матч за Суперкубок Европы против «Тоттенхэма», который пройдет 13 августа на стадионе «Фриули» в Удине.
По информации RMC Sport, парижане подталкивают Джанлуиджи к переходу в другой клуб. Контракт вратаря рассчитан до лета 2026 года.
Как сообщает Фабрицио Романо, Доннарумма точно не продлит контракт с «Пари Сен-Жермен» и покинет команду этим летом или следующим в статусе свободного агента. Окружение и представители итальянца считают нынешнее положение дел несправедливым по отношению к голкиперу.
Напомним, ранее «ПСЖ» купил Люку Шевалье у «Лилля» за 40+15 млн евро. В команде есть еще два вратаря – Матвей Сафонов и Арнау Тенас.
Доннарумма может уйти из «ПСЖ». Не поверите, дело – в деньгах