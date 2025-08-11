Россия сыграет с Перу и Чили в ноябре, соперники проведут матч между собой. Игры пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи

РФС объявил соперников сборной России в ноябре.

Команда Валерия Карпина проведет BetBoom товарищеские матчи со сборными Перу и Чили. Матч России и Перу пройдет 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, игра с Чили – 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт».

Также сборные Перу и Чили сыграют между собой в Сочи 18 ноября.

Напомним, в сентябре сборная России сыграет с Иорданией и Катаром, а в октябре – с Ираном и Боливией.