  • Россия сыграет с Перу и Чили в ноябре, соперники проведут матч между собой. Игры пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи
Россия сыграет с Перу и Чили в ноябре, соперники проведут матч между собой. Игры пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи

РФС объявил соперников сборной России в ноябре.

Команда Валерия Карпина проведет BetBoom товарищеские матчи со сборными Перу и Чили. Матч России и Перу пройдет 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, игра с Чили – 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт».

Также сборные Перу и Чили сыграют между собой в Сочи 18 ноября.

Напомним, в сентябре сборная России сыграет с Иорданией и Катаром, а в октябре – с Ираном и Боливией.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
logoвысшая лига Перу
logoСборная Перу по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Чили по футболу
logoвысшая лига Чили
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
Олимпийский стадион Сочи
logoГазпром Арена (Крестовский)
