«Ман Сити» рассматривает подписание Родриго после ухода Грилиша, Савио и Макати. «Реал» может продать вингера за 100 млн евро

«Манчестер Сити» может подписать Родриго.

Английский клуб рассматривает возможность трансфера вингера «Реала » после расставания с несколькими игроками, пишет Фабрицио Романо. Так, Джека Грилиша арендует «Эвертон», Джеймс Макати близок к переходу в «Ноттингем Форест», а Савио Морейру может купить «Тоттенхэм».

Отмечается, что главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола является давним поклонником бразильского футболиста.

Мадридцы позволят игроку уйти, если он этого захочет. Клуб запросит за трансфер около 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Родриго провел 30 матчей, отличившись 6 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь .