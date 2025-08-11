Компания Paramount приобрела права на трансляцию турниров UFC. Сумма сделки – $7,7 млрд

Компания Paramount приобрела права на трансляцию турниров UFC.

Сообщается, что контракт будет рассчитан на семь лет – сумма сделки оценивается в $7,7 млрд. Доступ к просмотру всех турниров промоушена появится у обладателей стандартной подписки на стриминговый сервис Paramount+. PPV-трансляций больше не будет.

«Эта историческая сделка – потрясающая новость для фанатов UFC и наших спортсменов. Впервые в истории американские зрители получат доступ ко всему контенту UFC без модели PPV, что сделает просмотр лучших боев на масштабной платформе более доступным и выгодным», – сказал президент UFC Дана Уайт .

UFC продолжит проводить 13 номерных и 30 турниров серии Fight Night в год. Соглашение вступит в силу в 2026-м – до этого времени турниры промоушена в США будет показывать сервис ESPN.

