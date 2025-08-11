Рублев и Хачанов снялись с парного турнира в Цинциннати
Андрей Рублев и Карен Хачанов снялись с парного турнира в Цинциннати.
Причина отказа – травма правой лодыжки Хачанова. С одиночного турнира финалист Торонто не снялся.
Рублев и Хачанов должны были стартовать в парной сетке матчем против Марсело Аревало и Мате Павича. Их заменила индийская пара Анируд Чандрасекар/ Рамкумар Раманатан.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости