Рублев и Хачанов снялись с парного турнира в Цинциннати

Андрей Рублев и Карен Хачанов снялись с парного турнира в Цинциннати.

Причина отказа – травма правой лодыжки Хачанова. С одиночного турнира финалист Торонто не снялся. Рублев и Хачанов должны были стартовать в парной сетке матчем против Марсело Аревало и Мате Павича . Их заменила индийская пара Анируд Чандрасекар/ Рамкумар Раманатан .