«Эвертон» и «Ман Сити» согласовали аренду Грилиша. Медосмотр – сегодня

Джек Грилиш близок к переходу в «Эвертон».

Клуб из Ливерпуля договорился с «Манчестер Сити » об аренде 29-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо.

Сам футболист согласился перейти в «Эвертон » и сегодня пройдет медосмотр.

В прошлом сезоне АПЛ Грилиш провел 20 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Статистику англичанина можно найти здесь .