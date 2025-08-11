«Эвертон» и «Ман Сити» согласовали аренду Грилиша. Медосмотр – сегодня
Джек Грилиш близок к переходу в «Эвертон».
Клуб из Ливерпуля договорился с «Манчестер Сити» об аренде 29-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо.
Сам футболист согласился перейти в «Эвертон» и сегодня пройдет медосмотр.
В прошлом сезоне АПЛ Грилиш провел 20 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Статистику англичанина можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
