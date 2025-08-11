  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сергей Ташуев: «Никогда не приветствовал лимиты, потолок зарплат. Мы прошли в СССР уравниловку, а это похоже. Почему во всем мире все нормально, а мы хотим своими путями идти?»
90

Сергей Ташуев: «Никогда не приветствовал лимиты, потолок зарплат. Мы прошли в СССР уравниловку, а это похоже. Почему во всем мире все нормально, а мы хотим своими путями идти?»

Сергей Ташуев против введения потолка зарплат в Мир РПЛ.

«Потолок зарплат? Глобально искусственные ограничения: лимиты, потолок зарплат – никогда не приветствовал. Мы прошли в СССР уравниловку, а это плюс-минус похожее. Кому-то высокий оклад, кому-то пониже, но потолок все равно есть потолок. Клуб должен понимать, имеет ли он возможность платить деньги, как во всем мире.

Почему во всем мире все нормально и все развивается в футбольных странах, а мы хотим своими путями идти? Если в Испании есть футбол, туда приезжают футболисты, причем очень много молодых из разных стран: Аргентина и так далее. Месси приехал в «Барселону», потому что там есть возможность реализовываться. А к нам кто приедет из Казахстана или Беларуси, когда введут потолок? Футболисты скажут, что лучше в Китай поедут.

Мое мнение: любое нововведение влияет на конкуренцию и развитие футболистов. Поможет ли потолок в условиях лимита не завышать зарплату нашим игрокам? Об этом и речь: зачем вводить лимит? У нас хорошее и талантливое молодое поколение растет. Они конкурируют в такой жестокой среде, прогрессируют и получают адекватные деньги – им не платят много.

А мы искусственно делаем так: давай сделаем лимит, но чтобы не было этого [завышенных зарплат], введем потолок зарплат. Это получаются двойные ограничения. Вопрос: зачем?» – сказал бывший главный тренер «Ахмата». 

В РПЛ могут ввести потолок зарплат с лета 2026-го в рамках реформ Минспорта (Иван Карпов)

Дегтярев об ужесточении лимита в РПЛ: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. С какого перепугу? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста»

Что «Спартаку» делать со Станковичем?32492 голоса
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Ташуев
лимит на легионеров
потолок зарплат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ташуев раскритиковал игру «Зенита» против «Ахмата»: «Это их худший матч за последние пару лет. Такого беззубого «Зенита» давно не видел»
1610 августа, 11:10
Ташуев об ужесточении лимита: «Зачем ломать или выдумывать новое? У нас хорошая молодежь, в каждом клубе есть ребята, конкурирующие с иностранцами. Смысл тогда что-то менять?»
66 августа, 14:53
Ташуев о продолжении карьеры тренера: «Давно готов к работе, сил и идей полно. Понравилось, что Крикунов возглавил хоккейный «Сочи». Ему 75 лет – мальчик еще»
105 августа, 05:45
Экс-тренер «Краснодара» Ташуев заявил об интересе «Ромы» к Сперцяну: «Знаю инсайдерскую информацию – она идет из первых рук»
285 августа, 01:15
Главные новости
Нашей Трибуне нужен продакт-менеджер, чтобы каждый голос пользователя на ней был ярче и громче. Ждем именно вас!
13 минут назадВакансия
Агент Батракова о вариантах в Европе: «Алексею больше всего подошла бы Испания. Есть интерес со стороны итальянских и испанских клубов. Переход в Германию из-за политики маловероятен»
1646 минут назад
Россия сыграет с Перу и Чили, Роналду сделал предложение Джорджине, в РПЛ могут ввести потолок зарплат, Доннарумма не сыграет в Суперкубке, «Салават» расторг контракт с Ливо и другие новости
9сегодня, 06:10
Сафонов не хочет покидать «ПСЖ». Вратарь отказался от вариантов, предложенных клубом, ему нравится в Париже (L’Equipe)
110сегодня, 05:30
Гранат о Карпине в «Динамо»: «Он не Гарри Поттер, который придет с волшебной палочкой и все наладит. Команда – сложный футбольный организм, не все так просто»
24сегодня, 05:15
Черчесов о «Спартаке»: «Если до сих пор не возглавил, почему это должно случиться сейчас? Тренер, которого хотят, находят. Если буду нужен топ-клубу – обратятся»
21сегодня, 04:45
Мостовой о Станковиче: «Нет результата – будут кидать ножи в спину. Будет результат – те же самые будут облизывать. В «Спартаке» поменялось 12 тренеров за последние 10 лет»
29сегодня, 04:30
Геммолог допустила, что кольцо Джорджины стоит несколько миллионов долларов: «Вес овального бриллианта оценивается более чем в 10 карат, возможно, 15»
56сегодня, 04:15
Зампред Госдумы Жуков: «Не понимаю, почему «Спартак» делает ставку на иностранных тренеров, а не на своих, спартаковских. Была возможность пригласить Черчесова»
64сегодня, 03:30
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Акрон» против ЦСКА, «Зенит» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала
12сегодня, 03:05
Ко всем новостям
Последние новости
Радимов о том, что «Спартак» неправильно потратил 70 млн евро на трансферы: «40 млн за Батракова, 20 – за Кисляка, 10 – за Кирилла Глебова. И была бы совсем другая картина»
48 минут назад
«Локомотив» объявил об уходе Марадишвили в «Акрон»: «Желаем успехов в дальнейшем и отсутствия травм»
538 минут назад
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Динамо» Киев в гостях у «Пафоса», «Кайрат» – у «Слована», «Фенербахче» Моуринью примет «Фейеноорд», «Бенфика» против «Ниццы»
158 минут назад
Товарищеские матчи. «Бавария» в гостях у «Грассхоппера», «Реал» – у «Тироля», «Интер» сыграет с «Монцей»
сегодня, 06:25
Хавбек «Динамо» Рубенс об РПЛ: «Уровень очень высокий. В Бразилии футбол более техничный, в России – интенсивный, построен на физике»
6сегодня, 06:15
Осинькин о паузе в карьере: «Не хватает эмоций от работы в футболе. Драйва, которого у любого тренера достаточно с головой на 50 обычных людей»
5сегодня, 05:55
«Спартак» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
2сегодня, 05:45
Губерниев об иностранном тренере в «Спартаке»: «Ищут золотых рыбок, которые оказались ротанами. Пусть Абаскаля возьмут – за такие деньги можно вернуться, ерундой позаниматься»
15сегодня, 04:55
«Зенит» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
3сегодня, 03:55
«Семак посадил Глушенкова в глухой запас. Это что такое? В «Зените» все российские футболисты начинают деградировать». Туфрин о клубе
34сегодня, 03:30