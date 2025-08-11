  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • «Приносил порно и учил целоваться». Тренера по акробатическому рок-н-роллу обвинили в изнасиловании несовершеннолетних
87

«Приносил порно и учил целоваться». Тренера по акробатическому рок-н-роллу обвинили в изнасиловании несовершеннолетних

Тренера по акробатическому рок-н-роллу обвинили в изнасиловании учениц.

Тренер Андрей Хороших преподавал в собственном центре «Андрей». Его бывшие ученицы обвинили его в изнасиловании – все случилось, когда им было от 7 до 10 лет.

«Он меня сажал к стене и начинал целовать. Он очень любил целоваться. В ушко, в шейку. Ну и вот эти слова он всегда повторял: ты лучшая, я тебя только люблю, ты мое солнышко. Потом начались прикосновения... Потом он начал целоваться в засос.

Спрашивал: ты знаешь, что такое секс? Дал мне почитать порнуху – распечатал листки. Я должна была потом ему пересказать. У него уже как будто выработанная годами схема.

Самые жесткие года приходились на 8-10 лет. Он подходил сзади и говорил на ушко: отпрашивайся в туалет. Через три минуты я отпрашивалась, он приходил за мной через 5 минут», – рассказала Мирослава Никонова.

«Он начал приносить мне порно. Диски с разными видео. Сказал: это для тебя видео, которые нужно посмотреть наедине. Он мне рассказывал, как мастурбировать. Маме и папе не показывать, но наедине вечером смотреть. Параллельно он учил меня целоваться.

Он все на мне показывал. Просто мастурбировал мне – как это правильно сказать? Ну он своей рукой показывал и говорил, что потом дома нужно делать вот так. Потом добавился оральный секс.

Между выступлениями мы с ним поехали на съемную квартиру – целенаправленно терять мою девственность. Помню, что мне было страшно. В какой-то момент я сказала, что я не хочу, и что я передумала. Все было достаточно быстро, и забота куда-то исчезла», – сказала тренер и судья Анастасия Леонова.

Весной над Хороших состоялся суд – уголовное дело прекратили по срокам давности. Тем не менее, с тренера взыскали около 1,5 млн рублей в качестве морального ущерба в пользу Леоновой. 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: канал «Осторожно: Собчак»
происшествия
акробатический рок-н-ролл
