«Атлетико» купил Распадори у «Наполи» за 22+4 млн евро. Контракт – на 5 лет

Джакомо Распадори стал игроком «Атлетико».

Мадридский клуб объявил о трансфере нападающего «Наполи ». Стороны заключили контракт до 2030 года.

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 22 миллиона евро. Еще 4 миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Серии А Распадори провел 26 матчей, отличившись 6 голами и 1 ассистом. Статистика итальянца доступна здесь .