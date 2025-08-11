«Атлетико» купил Распадори у «Наполи» за 22+4 млн евро. Контракт – на 5 лет
Джакомо Распадори стал игроком «Атлетико».
Мадридский клуб объявил о трансфере нападающего «Наполи». Стороны заключили контракт до 2030 года.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 22 миллиона евро. Еще 4 миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов.
В прошлом сезоне Серии А Распадори провел 26 матчей, отличившись 6 голами и 1 ассистом. Статистика итальянца доступна здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Атлетико»
