Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Людям трудно понять, почему футболисты получают такие деньги. Можно ввести систему бонусов: базовая ставка и доплаты за выдающиеся результаты»

Светлана Журова оценила идею о введении потолка зарплат в российском футболе.

«Допускаю, что могут придумать схемы, чтобы обойти ограничения, все привыкли к определенному уровню зарплат. Понятно, что в футболе они во много раз выше, чем в любом другом виде спорта. Но это нужно обсуждать с клубами. Не знаю, насколько может этот вопрос урегулировать государство.

Обычному человеку трудно понять, почему футболисты получают такие деньги и из чего складывается их зарплата. Лично я в чужие карманы заглядывать не хочу. Можно ввести систему бонусов: есть базовая ставка, а за выдающиеся результаты идут доплаты.

Это повысит качество игры, и всем станет ясно, за что платят. Финансовая мотивация работает, и это будет справедливо – тогда и разговоров про зарплаты в футболе станет меньше», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.