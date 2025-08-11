Джорджина объявила о помолвке с Роналду, выложив фото кольца: «Да. В этой и во всех моих жизнях»
Джорджина Родригес сообщила о помолвке с Криштиану Роналду.
Девушка опубликовала в соцсетях фото кольца на безымянном пальце своей левой руки, отметив на нем Роналду.
«Да. В этой и во всех моих жизнях», – написала Джорджина.
Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. У пары двое общих детей.
Фото: instagram.com/georginagio
Джорджина о дате свадьбы с Роналду: «Зависит не от меня. Друзья постоянно шутят об этом – когда Дженнифер Лопес выпустила песню «Кольцо», они стали мне ее напевать»
Роналду о свадьбе с Джорджиной: «На 1000% уверен, что это случится. Через год, полгода или месяц – когда произойдет тот самый щелчок»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Джорджины Родригес
