Карпин хочет видеть Антона Миранчука в «Динамо», Бувач против. Клуб откладывает сделку из-за позиции спортдиректора (Иван Карпов)

Валерий Карпин хочет видеть Антона Миранчука в «Динамо».

Ранее стало известно , что московский клуб начал обсуждение трансфера полузащитника «Сьона ».

По информации инсайдера Ивана Карпова, главный тренер бело-голубых Валерий Карпин хочет видеть 29-летнего игрока в команде, но спортивный директор Желько Бувач выступает против. Клуб пока откладывает эту сделку из-за позиции боснийского специалиста.

С подробной статистикой Миранчука можно ознакомиться здесь .