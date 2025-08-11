Карпин хочет видеть Антона Миранчука в «Динамо», Бувач против. Клуб откладывает сделку из-за позиции спортдиректора (Иван Карпов)
Валерий Карпин хочет видеть Антона Миранчука в «Динамо».
Ранее стало известно, что московский клуб начал обсуждение трансфера полузащитника «Сьона».
По информации инсайдера Ивана Карпова, главный тренер бело-голубых Валерий Карпин хочет видеть 29-летнего игрока в команде, но спортивный директор Желько Бувач выступает против. Клуб пока откладывает эту сделку из-за позиции боснийского специалиста.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
