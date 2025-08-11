«Кристал Пэлас» сыграет в Лиге конференций, «Ноттингем» – в Лиге Европы. CAS поддержал решение УЕФА об исключении лондонцев из ЛЕ
«Кристал Пэлас» проиграл апелляцию по поводу исключения из Лиги Европы.
Напомним, ранее УЕФА не разрешил лондонскому клубу, выигравшему Кубок Англии, участвовать в Лиге Европы из-за «Лиона» – до июня у них был один владелец, Джон Текстор. «Орлов» перевели в Лигу конференций.
«Кристал Пэлас» обжаловал это решение в CAS, но сегодня спортивный арбитражный суд постановил, что оно должно остаться в силе, сообщают The Times и другие источники. Таким образом, в Лиге Европы вместо лондонцев сыграет «Ноттингем Форест».
В лондонском клубе изучат вердикт и, возможно, подадут иск о компенсации. В Лиге конференций «Пэлас» заработает меньше денег, чем мог бы получить за участие в Лиге Европы. Разница может составить до 20 миллионов фунтов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
