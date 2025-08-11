Медведев о доверии «Зенита» к Семаку: «Мы же не в поле ветер, в попе дым»
Александр Медведев образно высказался о доверии к Сергею Семаку.
Клуб из Санкт-Петербурга потерпел поражение от «Ахмата» (0:1) в гостевом матче 4-го тура Мир РПЛ. «Зенит» занимает 8-е место в таблице, набрав 5 очков. Ранее сообщалось, что руководство сине-бело-голубых полностью доверяет Семаку и не рассматривает отставку главного тренера.
– Доверяет ли «Зенит» Семаку, несмотря на не самый удачный старт сезона?
– Мы же не в поле ветер, в попе дым, – сказал председатель правления «Зенита» Медведев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Odds.ru
