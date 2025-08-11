Медведев о доверии «Зенита» к Семаку: «Мы же не в поле ветер, в попе дым»

Александр Медведев образно высказался о доверии к Сергею Семаку.

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел поражение от «Ахмата» (0:1) в гостевом матче 4-го тура Мир РПЛ . «Зенит» занимает 8-е место в таблице, набрав 5 очков. Ранее сообщалось, что руководство сине-бело-голубых полностью доверяет Семаку и не рассматривает отставку главного тренера.

– Доверяет ли «Зенит» Семаку, несмотря на не самый удачный старт сезона?

– Мы же не в поле ветер, в попе дым, – сказал председатель правления «Зенита » Медведев .