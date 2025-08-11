«Салават» расторг контракт с Ливо. Агент форварда сообщил, что будет добиваться компенсации: «В клубе ссылаются на то, что он своевременно не прибыл в расположение команды»

«Салават Юлаев» расторг контракт с Джошем Ливо.

По данным «Спорт-Экспресса», соглашение было разорвано без выплаты денежной компенсации. Зарплата 32-летнего игрока по 2-летнему контракту с «Салаватом» составляла 110 млн рублей за сезон.

Агент нападающего Иван Ботев подтвердил расторжение контракта игрока с клубом.

«Клуб расторг контракт с Джошем, сославшись на то, что он своевременно не прибыл в расположение команды. Однако в «Салавате Юлаеве» знали, что игрок еще не получил визу и не мог приехать раньше.

У нас была договоренность, поэтому для меня решение уфимского руководства стало неожиданностью. Со своей стороны мы будем добиваться, чтобы Ливо получил положенные ему по регламенту 50 процентов от зарплаты по расторгнутому контракту. Относительно его ближайшего будущего могу сказать, что я уже общаюсь с другими командами. Интерес к Джошу есть», – сказал Ботев.

В прошлом сезоне Ливо набрал за «Салават» 80 (49+31) очков в 62 матчах при полезности «плюс 26». В плей-офф у форварда 15 (2+13) баллов в 14 играх при полезности «плюс 2». Он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата в минувшем сезоне.