ЦСКА – фаворит на чемпионство в РПЛ по версии Opta. «Локомотив» – 2-й, «Зенит» – 3-й, «Краснодар» – 4-й, «Спартак» – 6-й
Шансы «Зенита» на чемпионство просели почти в 2 раза по версии Opta.
Главным претендентом на чемпионство считается ЦСКА (25%). Вторым по версии суперкомпьютера котируется лидирующий в таблице «Локомотив» (24,6%).
Шансы «Зенит» оцениваются в 21,2%, хотя перед началом сезона петербуржцы были фаворитами на титул с вероятностью в 40%.
Главными претендентами на прямой вылет считаются «Пари НН» (64,2%) и «Сочи» (47,3%).
Чемпион России в сезоне-2025/26 по версии Opta:
1. ЦСКА – 25%
2. «Локомотив» – 24,6%
3. «Зенит» – 21,2%
4. «Краснодар» – 19,6%
5. «Динамо» – 3,7%
6. «Спартак» – 2,9%
7. «Рубин» – 1,2%
8. «Балтика» – 0,9%
9-10. «Крылья Советов» – 0,3%
9-10. «Акрон» – 0,3%
11. «Ростов» – 0,2%
Остальные – 0%
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Opta
