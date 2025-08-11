ЦСКА – фаворит на чемпионство в РПЛ по версии Opta. «Локомотив» – 2-й, «Зенит» – 3-й, «Краснодар» – 4-й, «Спартак» – 6-й

Шансы «Зенита» на чемпионство просели почти в 2 раза по версии Opta.

Главным претендентом на чемпионство считается ЦСКА (25%). Вторым по версии суперкомпьютера котируется лидирующий в таблице «Локомотив» (24,6%).

Шансы «Зенит» оцениваются в 21,2%, хотя перед началом сезона петербуржцы были фаворитами на титул с вероятностью в 40%.

Главными претендентами на прямой вылет считаются «Пари НН» (64,2%) и «Сочи» (47,3%).

Чемпион России в сезоне-2025/26 по версии Opta:

1. ЦСКА – 25%

2. «Локомотив» – 24,6%

3. «Зенит» – 21,2%

4. «Краснодар» – 19,6%

5. «Динамо» – 3,7%

6. «Спартак» – 2,9%

7. «Рубин» – 1,2%

8. «Балтика» – 0,9%

9-10. «Крылья Советов» – 0,3%

9-10. «Акрон» – 0,3%

11. «Ростов» – 0,2%

Остальные – 0%