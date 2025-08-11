  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Контрольные прокаты юниорской сборной России. Лазарев, Федотов, Сарновский, Колесников, Карартынян, Воронов показали короткие программы
672

Контрольные прокаты юниорской сборной России. Лазарев, Федотов, Сарновский, Колесников, Карартынян, Воронов показали короткие программы

Лазарев, Федотов, Сарновский показали короткие программы на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

11 августа

Юноши, короткая программа

Трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Никита Сарновский

2. Вадим Воронов

3. Николай Колесников

4. Роман Хамзин

Вторая разминка

5. Лев Лазарев

6. Макар Солодников

7. Эдуард Каратынян

8. Артем Федотов

Третья разминка

9. Арсений Федотов

10. Ильяс Халиуллин

11. Глеб Ковтун

12. Герман Ленков

13. Михаил Алексахин

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoНиколай Колесников
Михаил Алексахин
Лев Лазарев
Арсений Федотов
logoсборная России
Роман Хамзин
Макар Солодников
мужское катание
Вадим Воронов
Глеб Ковтун
Артем Федотов
Герман Ленков
Ильяс Халиуллин
Эдуард Карартынян
logoконтрольные прокаты
Никита Сарновский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Фигурный сезон открывают юниоры: Базылюк без Костылевой и в поисках себя, супердуэль у парней
259 августа, 11:05
Базылюк, Лазарев, Федотов, Сарновский выступят на контрольных прокатах юниорской сборной России, Костылевой не будет
1527 августа, 13:24
Лазарев и Федотов вошли в основной состав юниорской сборной России, Сарновский и Колесников – в резерве
276 июня, 08:41
Главные новости
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Базылюк, Андреева, Дзепка, Стрельцова, Петрова, Плескачева представят короткие программы
14вчера, 19:17
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Федотов, Лазарев, Воронов, Карартынян, Сарновский, Колесников покажут произвольные программы
3вчера, 19:16
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
137вчера, 19:15
Трусова и Игнатов назвали сына Михаилом
92вчера, 16:09Видео
Вайцеховская о Родниной: «Из легендарной фигуристки она превратилась в одиозную фигуру. Грустно, что как спортсменку ее уже не помнит никто»
68вчера, 15:49
Дмитрий Губерниев: «Фигуристы поддержали выступление без флага и гимна? Пусть едут и выступают. Проблему в этом увидит только мудак»
35вчера, 14:30
Первый канал показывает контрольные прокаты юниорской сборной России без комментатора
102вчера, 13:55
Горбачева тренируется во Франции с командой Розанова, Денковой и Ставиского
26вчера, 12:43Фото
Роднина о дочери: «Сложно так долго не видеться с родным человеком. Но, слава Богу, есть телефон, можно общаться по видеосвязи»
8вчера, 10:55
Владислав Дикиджи вернул темный цвет волос
33вчера, 09:18Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11
Александр Гришин был в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбила электричка (ТАСС)
2275 августа, 13:40
Энберт о смерти Гришина: «Большая утрата и скорбь. Сложно представить, как будут проходить соревнования без его работы»
35 августа, 12:47
Наталья Бестемьянова о гибели Гришина: «Для всех нас это очень большая потеря»
5 августа, 10:41
Дмитрий Соловьев о Гришине: «Это был очень крутой специалист и очень хороший человек»
5 августа, 10:37
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56