Контрольные прокаты юниорской сборной России. Лазарев, Федотов, Сарновский, Колесников, Карартынян, Воронов показали короткие программы

Лазарев, Федотов, Сарновский показали короткие программы на контрольных прокатах.
Контрольные прокаты юниорской сборной России
Новогорск
11 августа
Юноши, короткая программа
Первая разминка
1. Никита Сарновский
2. Вадим Воронов
3. Николай Колесников
4. Роман Хамзин
Вторая разминка
5. Лев Лазарев
6. Макар Солодников
7. Эдуард Каратынян
8. Артем Федотов
Третья разминка
9. Арсений Федотов
10. Ильяс Халиуллин
11. Глеб Ковтун
12. Герман Ленков
13. Михаил Алексахин
