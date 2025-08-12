  • Спортс
  «ПСЖ» хотел убрать слова Хакими про «Золотой мяч» из его интервью, защитник отказался. Клуб поддерживает Дембеле, но не хочет обижать других игроков (L'Équipe)
«ПСЖ» хотел убрать слова Хакими про «Золотой мяч» из его интервью, защитник отказался. Клуб поддерживает Дембеле, но не хочет обижать других игроков (L’Équipe)

«ПСЖ» хотел убрать слова Ашрафа Хакими про «Золотой мяч» из его интервью.

Ранее правый защитник парижан и сборной Марокко в интервью Canal+ заявил, что заслуживает «Золотой мяч»: «Я провел исторический сезон – не так много игроков забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале ЛЧ. Защитнику сделать это еще сложнее».

Как утверждает L’Équipe, «ПСЖ» поддерживает вингера Усмана Дембеле в борьбе за приз лучшему футболисту сезона в мире, но, не желая никого обидеть, оставляет дверь открытой и для других кандидатов из числа футболистов клуба, включая Хакими.

При этом, осознавая провокационный характер интервью Хакими, способный вызвать шумиху, клуб попытался удалить фрагмент о «Золотом мяче». Однако Хакими не согласился, считая, что имеет право заявить о своем желании получить награду.

Как отмечает источник, в связи с этой ситуацией «Пари Сен-Жермен» заявил, что «очень спокоен» и полностью «сосредоточен на подготовке» к матчу за Суперкубок Европы против «Тоттенхэма», который пройдет 13 августа.

В то же время в «ПСЖ» отрицают попытки вмешательства, однако L’Équipe настаивает на своей трактовке.

Обладатель «Золотого мяча» будет назван на церемонии награждения 22 сентября.

Хакими, Дембеле, Ямаль, Салах, Рафинья, Мбаппе, Холанд, Беллингем, Хвича, Винисиус, Доннарумма, Палмер, Кейн, Левандовски, Дьокереш, Виртц – среди номинантов на «Золотой мяч»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: L’Équipe
