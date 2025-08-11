108

Первый канал показывает контрольные прокаты юниорской сборной России без комментатора

Контрольные прокаты юниорской сборной России показывают без комментатора.

11 августа в Новогорске стартовали контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию. Сайт Первого канала показывает их без комментирования.

В предыдущих трех сезонах контрольные прокаты юниоров комментировал Александр Гришин. 5 августа комментатор погиб в результате несчастного случая – его сбил электропоезд.

Погиб Александр Гришин. Он был голосом фигурного катания последних 10 лет

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoПервый канал
logoсборная России
logoконтрольные прокаты
телевидение
logoАлександр Гришин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Коляда о Гришине: «Спасибо, Александр, за все! За профессионализм, поддержку, возможность поработать вместе»
125 августа, 14:34
Щербакова о гибели Гришина: «Голос и душа фигурного катания. Искренние соболезнования родным и близким»
365 августа, 11:30
«Дорогой друг и коллега... Покойся с миром, золотой голос фигурного катания». Медведева выразила соболезнования в связи с гибелью Гришина
235 августа, 11:17
Главные новости
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Федотов, Лазарев, Воронов, Карартынян, Сарновский, Колесников покажут произвольные программы
9сегодня, 06:20
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Базылюк, Андреева, Дзепка, Стрельцова, Петрова, Плескачева представят короткие программы
21сегодня, 06:20
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
137сегодня, 06:20
Трусова и Игнатов назвали сына Михаилом
109вчера, 16:09Видео
Вайцеховская о Родниной: «Из легендарной фигуристки она превратилась в одиозную фигуру. Грустно, что как спортсменку ее уже не помнит никто»
72вчера, 15:49
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Лазарев, Федотов, Сарновский, Колесников, Карартынян, Воронов показали короткие программы
685вчера, 15:08
Дмитрий Губерниев: «Фигуристы поддержали выступление без флага и гимна? Пусть едут и выступают. Проблему в этом увидит только мудак»
36вчера, 14:30
Горбачева тренируется во Франции с командой Розанова, Денковой и Ставиского
27вчера, 12:43Фото
Роднина о дочери: «Сложно так долго не видеться с родным человеком. Но, слава Богу, есть телефон, можно общаться по видеосвязи»
8вчера, 10:55
Владислав Дикиджи вернул темный цвет волос
33вчера, 09:18Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11
Александр Гришин был в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбила электричка (ТАСС)
2275 августа, 13:40
Энберт о смерти Гришина: «Большая утрата и скорбь. Сложно представить, как будут проходить соревнования без его работы»
35 августа, 12:47
Наталья Бестемьянова о гибели Гришина: «Для всех нас это очень большая потеря»
5 августа, 10:41
Дмитрий Соловьев о Гришине: «Это был очень крутой специалист и очень хороший человек»
5 августа, 10:37
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56