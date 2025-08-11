Первый канал показывает контрольные прокаты юниорской сборной России без комментатора

Контрольные прокаты юниорской сборной России показывают без комментатора.

11 августа в Новогорске стартовали контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию. Сайт Первого канала показывает их без комментирования.

В предыдущих трех сезонах контрольные прокаты юниоров комментировал Александр Гришин. 5 августа комментатор погиб в результате несчастного случая – его сбил электропоезд.

Погиб Александр Гришин. Он был голосом фигурного катания последних 10 лет