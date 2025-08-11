КДК накажет «Локомотив» за кричалку фанатов «##### «Спартак», #####» на матче

КДК накажет «Спартак» и «Локомотив» за поведение фанатов на матче Мир РПЛ.

Железнодорожники принимали красно-белых (4:2) в 4-м туре чемпионата России. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым .

В ходе игры болельщики хозяев скандировали : «Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак », #####».

«По матчу «Локомотив » – «Спартак» рассмотрим тот факт, что болельщики домашней команды скандировали оскорбительные выражения в адрес соперника.

Также рассмотрим тот факт, что болельщики гостей скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи матча», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.