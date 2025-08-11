КДК накажет «Локомотив» за кричалку фанатов «##### «Спартак», #####» на матче
КДК накажет «Спартак» и «Локомотив» за поведение фанатов на матче Мир РПЛ.
Железнодорожники принимали красно-белых (4:2) в 4-м туре чемпионата России. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
В ходе игры болельщики хозяев скандировали: «Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак», #####».
«По матчу «Локомотив» – «Спартак» рассмотрим тот факт, что болельщики домашней команды скандировали оскорбительные выражения в адрес соперника.
Также рассмотрим тот факт, что болельщики гостей скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи матча», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
