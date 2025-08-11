Франсеск Фабрегас: «Месси был единственным игроком, который должен был получать «Золотой мяч» каждый год. Если Ямаль продолжит в том же духе, то добьется такого же доминирования»

Франсеск Фабрегас высказался о перспективах Ламина Ямаля в борьбе за «Золотой мяч».

«Единственным игроком на моей памяти, который должен был получать «Золотой мяч» каждый год, был Лео Месси. Возможно, [Ламин ] сейчас не на этом уровне, но я думаю, что если он продолжит в том же духе и будет прогрессировать, то сможет добиться такого же доминирования в борьбе за этот приз.

Я до сих пор не понимаю, как он присуждается, или как кто-то приходит к мысли, что тот или иной игрок должен выиграть его. Усмане Дембеле выиграл требл, и это тоже должно иметь большое значение. Это сложно.

[Месси] забивал по два гола каждые три дня и делал разницу. Он доминировал во всех аспектах. Я понимаю, что [для Ямаля] это только начало. Ему 17, представьте, что будет, когда ему исполнится 21 или 22, если он продолжит в том же духе. Я желаю ему всего наилучшего», – сказал главный тренер «Комо ».