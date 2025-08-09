«Спартак»: «Станкович проводил все занятия команды на этой неделе. Слова Гурцкая про пропуск тренировки – ложь»
«Спартак» опроверг информацию о пропуске Деяном Станковичем тренировки.
Тимур Гурцкая рассказал, что главный тренер «Спартак» не присутствовал на одной тренировке команды в ходе подготовки в матчу против «Локомотива».
9 августа «Локомотив» и «Спартак» встретятся в игре четвертого тура Мир РПЛ.
«Слова Тимура Гурцкая про пропуск тренировки – ложь.
Все занятия команды на этой неделе проводил Деян Станкович», – сказал руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
