  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ольга Смородская: «Спартак» собирается в Первую лигу, как я понимаю. Станкович будто зомбировал руководство клуба. «Локомотив» должен выиграть»
30

Ольга Смородская: «Спартак» собирается в Первую лигу, как я понимаю. Станкович будто зомбировал руководство клуба. «Локомотив» должен выиграть»

Ольга Смородская считает, что «Локомотив» обыграет «Спартак».

«Думаю, «Локомотив» должен выиграть. Команда пока очень неплохо выглядит. И бегут хорошо, и пас тоже хороший. Молодцы.

А «Спартак», как я понимаю, собирается в Первую лигу с этим тренером. Станкович будто бы зомбировал руководство клуба. Там не видят, какой это плохой тренер. Неубедительно «Спартак» выглядит», – сказала экс-президент «Локомотива».

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 9 августа на поле и начнется в 18:00 по московскому времени. 

Что «Спартаку» делать со Станковичем?27558 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoОльга Смородская
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoСпартак
logoДеян Станкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ольга Смородская: «Всегда была против лимита. Как и любое ограничение, он ни к чему хорошему не приводит. Если наш игрок лучше, никто никогда не поставит иностранца»
196 августа, 12:43
Смородская против ужесточения лимита: «Станет только хуже, в закрытом сообществе никогда не вырастают таланты. Мы целые трактаты писали, научные исследования делали»
295 августа, 18:22
Ольга Смородская: «Семак смог бы спасти «Спартак», но «Зенит» его не отпустит ни за какие деньги. Красно-белым стоит поменьше заигрывать со всем иностранным»
1272 августа, 11:43
«Спартак» – народный любимец, сейчас он популярнее «Зенита», за него болеют по всей стране». Смородская сравнила клубы РПЛ
501 августа, 20:52
Главные новости
«Аль-Наср» покупает Комана у «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов. Вингер будет зарабатывать 20-25 млн в год
710 минут назад
«Кристал Пэлас» сыграет в Лиге конференций, «Ноттингем» – в Лиге Европы. CAS поддержал решение УЕФА об исключении лондонцев из ЛЕ
1215 минут назад
Карпов о едином операторе судейства в российском спорте: «Бюджет сформируют клубы и лиги. Бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до начала»
2717 минут назад
«Эвертон» и «Ман Сити» согласовали аренду Грилиша. Медосмотр – сегодня
1750 минут назад
«МЮ» взял ЛЧ с двумя голами за 3 минуты. Кто справится быстрее?
51 минуту назадТесты и игры
Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Людям трудно понять, почему футболисты получают такие деньги. Можно ввести систему бонусов: базовая ставка и доплаты за выдающиеся результаты»
4559 минут назад
Мостовой о потолке зарплат в РПЛ: «Не надо было их раздувать – и проблем бы не было. У нас полно футболистов, которые не заслуживают больших денег, и лучше играть они не начинают»
19сегодня, 09:33
Вратарь «Пэлас» Хендерсон заплатил 1000 фунтов за напитки для болельщиков в пабе после победы в Суперкубке Англии
11сегодня, 09:22
Франсеск Фабрегас: «Месси был единственным игроком, который должен был получать «Золотой мяч» каждый год. Если Ямаль продолжит в том же духе, то добьется такого же доминирования»
29сегодня, 09:13
Орлов о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Футболисты Семака должны понимать: они не фавориты сезона»
24сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
Россия и Иордания могут провести матч в Саранске (Metaratings)
2 минуты назад
Вратарь «Носты» Нелюбов забил «Химику» со своей половины поля во Второй лиге Б. Его команда проиграла 2:5
8 минут назадВидео
Опейкина назначена на матч «Ростов» – «Пари НН» в Кубке, игру «Зенит» – «Рубин» обслужит Чебан, на «Динамо» – «Краснодар» будет работать Фролов
13 минут назад
Кроос о Виртце: «Ты особенный игрок с уникальными способностями и менталитетом. Я сразу заметил, что в тебе есть нечто большее. Ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль»
329 минут назад
Дьяков о «Спартаке»: «Ни характера, ни желания, некачественный футбол. Полный крах. Увольнение Станковича – дело времени»
1238 минут назад
«Балтика» – лидер сезона РПЛ по xG. «Локомотив» – 2-й, «Акрон» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Рубин» – 5-й
452 минуты назад
Балотелли о мечте: «Играть за «Реал». Я ищу клуб, который мне доверяет – хочу поиграть еще 2-3 года»
8сегодня, 09:46
«Тоттенхэм» предложил 43 млн фунтов за Савио. «Ман Сити» хочет больше
5сегодня, 09:39
Ван Дейк о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте: «Я разочарован. Если эти люди довольны собой, что ж…»
7сегодня, 09:32
Осинькин о лимите: «Он касается 3-4 клубов, все могут подстроиться. Из-за введения нового РПЛ многое не потеряет»
8сегодня, 09:13