Ольга Смородская: «Спартак» собирается в Первую лигу, как я понимаю. Станкович будто зомбировал руководство клуба. «Локомотив» должен выиграть»

Ольга Смородская считает, что «Локомотив» обыграет «Спартак».

«Думаю, «Локомотив» должен выиграть. Команда пока очень неплохо выглядит. И бегут хорошо, и пас тоже хороший. Молодцы.

А «Спартак», как я понимаю, собирается в Первую лигу с этим тренером. Станкович будто бы зомбировал руководство клуба. Там не видят, какой это плохой тренер. Неубедительно «Спартак» выглядит», – сказала экс-президент «Локомотива».

Встреча между «Локомотивом » и «Спартаком » пройдет 9 августа на поле и начнется в 18:00 по московскому времени.