  • Корнеев о «Спартаке»: «Зачем Станкович уговаривал Комличенко? С ним и Заболотным чемпионство не выиграешь! Только Сергеев подходил под серьезные задачи»
15

Корнеев о «Спартаке»: «Зачем Станкович уговаривал Комличенко? С ним и Заболотным чемпионство не выиграешь! Только Сергеев подходил под серьезные задачи»

Игорь Корнеев не понимает, зачем «Спартак» взял Антона Заболотного.

– Заболотный отбыл дисквалификацию. Вернется ли он в стартовый состав в дерби с «Локо»?

– Думаю, на поле мы его увидим. Но не уверен, что с первых минут. Возможно, выйдет на замену после перерыва.

– Для вас его приобретение по-прежнему большая загадка?

– Да, большая! Похоже, «Спартак» взял все то, что осталось непристроенным и ненужным другим клубам!

– Вот как?

– Возьмем того же Комличенко, которого Станкович уговаривал перейти в свою команду. Но ведь он явно не тот нападающий, с которым можно биться за чемпионство! Это говорит о полном незнании рынка... Только Сергеев подходил под серьезные задачи, но Иван в итоге выбрал «Динамо».

– Но в кубковой игре с «Ростовом» Заболотный, согласитесь, был весьма полезен.

– В каких-то матчах он будет приносить определенную пользу. Но чемпионство ты с ним не выиграешь! – сказал экс-директор «Зенита» и «Локомотива».

Что «Спартаку» делать со Станковичем?27582 голоса
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
