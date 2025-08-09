Корнеев о Бабиче в запасе «Спартака»: «Очередное странное решение Станковича. Защитник среднего уровня, но сильнейший из тех, кто есть в команде в центральной зоне»
Игорь Корнеев оценил появление Срджана Бабича в запасе «Спартака».
Сербский защитник «Спартака» не сыграл против «Акрона» (1:1) в матче третьего тура Мир РПЛ.
– Почему Бабич оказался в запасе на матч с «Акроном»? Сдал? Снизил к себе требования?
– Бабич – защитник среднего уровня, но, к сожалению, на данный момент сильнейший из тех, кто есть в команде в центральной зоне.
А то, что он остался в запасе... Я не понял. Очередное странное решение тренера, – сказал бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
