Корнеев о Бабиче в запасе «Спартака»: «Очередное странное решение Станковича. Защитник среднего уровня, но сильнейший из тех, кто есть в команде в центральной зоне»

Игорь Корнеев оценил появление Срджана Бабича в запасе «Спартака».

Сербский защитник «Спартака » не сыграл против «Акрона » (1:1) в матче третьего тура Мир РПЛ .

– Почему Бабич оказался в запасе на матч с «Акроном»? Сдал? Снизил к себе требования?

– Бабич – защитник среднего уровня, но, к сожалению, на данный момент сильнейший из тех, кто есть в команде в центральной зоне.

А то, что он остался в запасе... Я не понял. Очередное странное решение тренера, – сказал бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев .