Гурцкая о подготовке «Спартака» к «Локо»: «Станкович летит домой и на тренировку приезжает в среду. Во вторник ее проводил второй тренер. В этом все отношение Деяна к команде»
Красно-белые под руководством сербского специалиста набрали 4 очка в 3 матчах сезона Мир РПЛ.
9 августа «Спартак» проведет игру против «Локомотива» в четвертом туре чемпионата.
«Матч с «Акроном» – достаточно неудачный результат для «Спартака». Главный тренер на выходные летит к себе домой и на тренировку приезжает в среду.
То есть во вторник тренировку проводил второй тренер. Станкович был только в среду. В этом есть все отношение его к команде. И команды к тренеру. И потому у них не горят глаза.
Когда я это рассказал в компании великого хоккейного тренера, у которого есть Кубок Стэнли, он мне сказал: «У меня в прошлом году было три дня выходных». Три дня!
Здесь тренер, который не выигрывает матч у середняка, летит отдыхать и тренировку команды пропускает», – сказал агент Тимур Гурцкая.