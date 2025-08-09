Гурцкая о подготовке «Спартака» к «Локо»: «Станкович летит домой и на тренировку приезжает в среду. Во вторник ее проводил второй тренер. В этом все отношение Деяна к команде»

Тимур Гурцкая заявил, что Деян Станкович пропустил одну тренировку «Спартака».

Красно-белые под руководством сербского специалиста набрали 4 очка в 3 матчах сезона Мир РПЛ .

9 августа «Спартак » проведет игру против «Локомотива » в четвертом туре чемпионата.

«Матч с «Акроном» – достаточно неудачный результат для «Спартака». Главный тренер на выходные летит к себе домой и на тренировку приезжает в среду.

То есть во вторник тренировку проводил второй тренер. Станкович был только в среду. В этом есть все отношение его к команде. И команды к тренеру. И потому у них не горят глаза.

Когда я это рассказал в компании великого хоккейного тренера, у которого есть Кубок Стэнли, он мне сказал: «У меня в прошлом году было три дня выходных». Три дня!

Здесь тренер, который не выигрывает матч у середняка, летит отдыхать и тренировку команды пропускает», – сказал агент Тимур Гурцкая .