Телеведущая Майя Пиксельская о словах Чичарито про женщин: «До этого я не знала о существовании этого человека и была гораздо счастливее»

Телеведущая Майя Пиксельская отреагировала на слова Чичарито.

Ранее бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», ныне выступающий за мексиканскую «Гвадалахару», выложил видеоролики с обращением к женщинам у себя в соцсетях.

«До этого момента я не знала о существовании этого человека и была счастливее.

Гораздо счастливее, чем сейчас», – заявила испанская телеведущая Пиксельская в программе Zapeando.

Чичарито – женщинам: «Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка – это патриархальное угнетение... Интересно»

Чичарито – женщинам: «Многие из нас хотят любить, заботиться и обеспечивать вас, но вы должны принимать и уважать мужественность. Вы искореняете ее, делая общество сверхчувствительным»

Журналистка Гомес о словах Чичарито: «Женщины пытаются искоренить не мужскую энергию, а таких придурков, как ты»