Телеведущая Майя Пиксельская о словах Чичарито про женщин: «До этого я не знала о существовании этого человека и была гораздо счастливее»
Телеведущая Майя Пиксельская отреагировала на слова Чичарито.
Ранее бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», ныне выступающий за мексиканскую «Гвадалахару», выложил видеоролики с обращением к женщинам у себя в соцсетях.
«До этого момента я не знала о существовании этого человека и была счастливее.
Гораздо счастливее, чем сейчас», – заявила испанская телеведущая Пиксельская в программе Zapeando.
Чичарито – женщинам: «Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка – это патриархальное угнетение... Интересно»
Чичарито – женщинам: «Многие из нас хотят любить, заботиться и обеспечивать вас, но вы должны принимать и уважать мужественность. Вы искореняете ее, делая общество сверхчувствительным»
Журналистка Гомес о словах Чичарито: «Женщины пытаются искоренить не мужскую энергию, а таких придурков, как ты»
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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