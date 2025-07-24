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Журналистка Гомес о словах Чичарито: «Женщины пытаются искоренить не мужскую энергию, а таких придурков, как ты»

Журналистка Мария Гомес отреагировала на слова Чичарито о женщинах.

Ранее бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес выложил видео с обращением к женщинам у себя в соцсети. 

«Cкажем с любовью: женщины пытаются искоренить не мужскую энергию, а таких придурков, как ты... Только таких», – заявила Гомес в программе Zapeando.

Чичарито – женщинам: «Многие из нас хотят любить, заботиться и обеспечивать вас, но вы должны принимать и уважать мужественность. Вы искореняете ее, делая общество сверхчувствительным»

Жена Иско о словах Чичарито про женщин: «Он не выражает свое мнение, а увековечивает гнилой, жестокий и системный мачизм. ФИФА должна его наказать»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Sexta
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