Журналистка Гомес о словах Чичарито: «Женщины пытаются искоренить не мужскую энергию, а таких придурков, как ты»

Журналистка Мария Гомес отреагировала на слова Чичарито о женщинах.

Ранее бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес выложил видео с обращением к женщинам у себя в соцсети.

«Cкажем с любовью: женщины пытаются искоренить не мужскую энергию, а таких придурков, как ты... Только таких», – заявила Гомес в программе Zapeando.

Чичарито – женщинам: «Многие из нас хотят любить, заботиться и обеспечивать вас, но вы должны принимать и уважать мужественность. Вы искореняете ее, делая общество сверхчувствительным»

Жена Иско о словах Чичарито про женщин: «Он не выражает свое мнение, а увековечивает гнилой, жестокий и системный мачизм. ФИФА должна его наказать»