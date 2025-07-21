Жена Иско о словах Чичарито: «Необходимость доказывать, что у женщин могут быть те же цели и мечты, что и мужчин, изматывает. Но мы боремся за себя, за наших дочерей и сыновей»

Жена Иско высказалась о борьбе за равенство, комментируя слова Чичарито.

«Сейчас, в середине 2025 года, необходимость продолжать отстаивать идею о том, что женщины могут (и должны) стремиться к тем же целям, карьере и мечтам, что и мужчины, не просто возмутительна – она изматывает.

Но вот мы здесь. Боремся. За себя, за наших дочерей… и за наших сыновей тоже. Потому что они заслуживают вырасти, видя, что этот вид спорта, как и весь мир, серьезно относится к равенству и справедливости», – написала актриса Сара Саламо.

Жена Иско о словах Чичарито про женщин: «Он не выражает свое мнение, а увековечивает гнилой, жестокий и системный мачизм. ФИФА должна его наказать»