Губерниев о Сафонове: «Молодец, что не зассал, остался в «ПСЖ» и выигрывает конкуренцию у Шевалье. Дай бог ему здоровья и «овечкинской» удали. Поздравляю с очередным трофеем»

Губерниев о Сафонове: молодец, что не зассал и остался в «ПСЖ».

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выступление голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго » (1:1, 2:1 по пенальти). Россиянин отразил четыре 11-метровых в послематчевой серии.

«Матвей Сафонов – огромный молодец! Потому что он не зассал, остался в команде и выигрывает конкуренцию у Шевалье . Претендует на звание основного вратаря. Это очередной трофей в карьере россиянина. Можно гордиться! Он большой спортсмен!

Не ищет легких путей, играет в очень сильной команде, и я поздравляю его с очередным трофеем. Тем более пенали берет. Он способен быть первым вратарем в «ПСЖ ». И дай бог ему здоровья, уверенности в себе и «овечкинской» удали, я бы так сказал!» – сказал Губерниев.