Губерниев о Сафонове: «Молодец, что не зассал, остался в «ПСЖ» и выигрывает конкуренцию у Шевалье. Дай бог ему здоровья и «овечкинской» удали. Поздравляю с очередным трофеем»
Губерниев о Сафонове: молодец, что не зассал и остался в «ПСЖ».
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выступление голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). Россиянин отразил четыре 11-метровых в послематчевой серии.
«Матвей Сафонов – огромный молодец! Потому что он не зассал, остался в команде и выигрывает конкуренцию у Шевалье. Претендует на звание основного вратаря. Это очередной трофей в карьере россиянина. Можно гордиться! Он большой спортсмен!
Не ищет легких путей, играет в очень сильной команде, и я поздравляю его с очередным трофеем. Тем более пенали берет. Он способен быть первым вратарем в «ПСЖ». И дай бог ему здоровья, уверенности в себе и «овечкинской» удали, я бы так сказал!» – сказал Губерниев.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...1013 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости