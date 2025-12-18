Алонсо о 3:2 с «Талаверой»: «Реал» контролировал игру в 1-м тайме, но не сделал счет 3:0, имея моменты. Нужно быть более зрелыми и не думать, что ничего плохого не может случиться»

Хаби Алонсо прокомментировал победу «Реала» над «Талаверой».

Главный тренер «Реала » Хаби Алонсо подвел итоги игры с «Талаверой» в 1/16 финала Кубка Испании (3:2).

«В Кубке такое случается. Это случилось с нами, я видел, как это происходило и с другими командами.

Даже после того, как мы повели 3:1, мы совершили этот фол, они отыграли один мяч и давили, вернулись в игру. Мы контролировали ход игры в первом тайме, но не сделали счет 3:0, имея моменты для этого, и интрига в игре осталась.

Это была захватывающая кубковая игра. Миссия выполнена, теперь переходим к следующему матчу».

О Мбаппе

«Он внес решающий вклад своими голами, ему всегда было легко забивать».

О том, доволен ли он

«Наша цель – прогрессировать, мы уже достигли этого, и поэтому я доволен и рад. Нам не хватало стабильности и слаженности в наших действиях во время матчей, нам нужно было быть более зрелыми и не думать, что ничего плохого не может случиться.

Теперь наша единственная цель – игра с «Мальоркой». Нет, извините, с «Севильей». Чтобы хорошо закончить год, нам нужны три очка. А потом мы сделаем паузу и продолжим улучшать все, что нужно», – сказал Алонсо.