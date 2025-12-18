У «Реала» две победы подряд после поражений от «Ман Сити» и «Сельты»

«Реал» одержал вторую победу подряд.

«Реал» сумел вновь одержать победу.

Мадридцы в гостях обыграли «Талаверу» (3:2) в 1/16 финала Кубка Испании.

Это вторая победа «сливочных» подряд после поражений от «Манчестер Сити» (1:2) в Лиге чемпионов и «Сельты» (0:2) в Ла Лиге . В воскресенье был также обыгран «Алавес» (2:1).

20 декабря команда Хаби Алонсо примет «Севилью» в 17-м туре чемпионата Испании.

«Реал» дал Алонсо еще три матча на исправление ситуации. Поражение и свист фанатов затмили позитивные изменения в игре с «Ман Сити» (As)