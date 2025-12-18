У «Реала» две победы подряд после поражений от «Ман Сити» и «Сельты»
«Реал» одержал вторую победу подряд.
«Реал» сумел вновь одержать победу.
Мадридцы в гостях обыграли «Талаверу» (3:2) в 1/16 финала Кубка Испании.
Это вторая победа «сливочных» подряд после поражений от «Манчестер Сити» (1:2) в Лиге чемпионов и «Сельты» (0:2) в Ла Лиге. В воскресенье был также обыгран «Алавес» (2:1).
20 декабря команда Хаби Алонсо примет «Севилью» в 17-м туре чемпионата Испании.
«Реал» дал Алонсо еще три матча на исправление ситуации. Поражение и свист фанатов затмили позитивные изменения в игре с «Ман Сити» (As)
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
