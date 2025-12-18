Мастантуоно поймал мяч в руки после паса Мбаппе в матче с «Талаверой». Экс-судья Фернандес прокомментировал: «Если игра рукой не срывает перспективную атаку, это не желтая»

Франко Мастантуоно поймал мяч в руки и не получил желтую.

Полузащитник «Реала » Франко Мастантуоно поймал мяч в руки в одном из эпизодов игры с «Талаверой» в 1/16 финала Кубка Испании (3:2).

На 58-й минуте аргентинский футболист поймал мяч в руки после верховой передачи Килиана Мбаппе и не дал ему покинуть пределы поля. Главный арбитр встречи Гильермо Куадра Фернандес не показал Мастантуоно желтую карточку.

«Если игра рукой не срывает перспективную атаку, это не желтая карточка», – прокомментировал эпизод бывший судья Павел Фернандес.

Фото: кадр из трансляции