Мастантуоно поймал мяч в руки после паса Мбаппе в матче с «Талаверой». Экс-судья Фернандес прокомментировал: «Если игра рукой не срывает перспективную атаку, это не желтая»
Франко Мастантуоно поймал мяч в руки и не получил желтую.
Полузащитник «Реала» Франко Мастантуоно поймал мяч в руки в одном из эпизодов игры с «Талаверой» в 1/16 финала Кубка Испании (3:2).
На 58-й минуте аргентинский футболист поймал мяч в руки после верховой передачи Килиана Мбаппе и не дал ему покинуть пределы поля. Главный арбитр встречи Гильермо Куадра Фернандес не показал Мастантуоно желтую карточку.
«Если игра рукой не срывает перспективную атаку, это не желтая карточка», – прокомментировал эпизод бывший судья Павел Фернандес.
Фото: кадр из трансляции
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...2852 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Павла Фернандеса
