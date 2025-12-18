  • Спортс
  Мбаппе осталcя 1 гол до рекорда Роналду в «Реале» за календарный год – француз дважды забил «Талавере», у него 58 мячей. У «Мадрида» еще одна игра в 2025-м
14

Килиан Мбаппе приблизился к рекорду по голам за «Реал» в году.

Килиан Мбаппе приблизился к рекорду Криштиану Роналду по голам в составе «Реала» за календарный год. 

Французский нападающий реализовал пенальти и забил с игры в матче с «Талаверой» в 1/16 финала Кубка Испании (3:2). Это его 57-й и 58-й голы за мадридский клуб в 2025 году.

Сейчас Мбаппе на один мяч отстает от рекорда Криштиану Роналду по голам за «Реал» в рамках календарного года – португалец забил 59 голов в 2013-м.

В 2025 году «Реалу» предстоит провести еще одну игру – против «Севильи» в Ла Лиге

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
