Килиан Мбаппе приблизился к рекорду по голам за «Реал» в году.

Килиан Мбаппе приблизился к рекорду Криштиану Роналду по голам в составе «Реала » за календарный год.

Французский нападающий реализовал пенальти и забил с игры в матче с «Талаверой» в 1/16 финала Кубка Испании (3:2). Это его 57-й и 58-й голы за мадридский клуб в 2025 году.

Сейчас Мбаппе на один мяч отстает от рекорда Криштиану Роналду по голам за «Реал» в рамках календарного года – португалец забил 59 голов в 2013-м.

В 2025 году «Реалу» предстоит провести еще одну игру – против «Севильи» в Ла Лиге .