Мбаппе осталcя 1 гол до рекорда Роналду в «Реале» за календарный год – француз дважды забил «Талавере», у него 58 мячей. У «Мадрида» еще одна игра в 2025-м
Килиан Мбаппе приблизился к рекорду по голам за «Реал» в году.
Килиан Мбаппе приблизился к рекорду Криштиану Роналду по голам в составе «Реала» за календарный год.
Французский нападающий реализовал пенальти и забил с игры в матче с «Талаверой» в 1/16 финала Кубка Испании (3:2). Это его 57-й и 58-й голы за мадридский клуб в 2025 году.
Сейчас Мбаппе на один мяч отстает от рекорда Криштиану Роналду по голам за «Реал» в рамках календарного года – португалец забил 59 голов в 2013-м.
В 2025 году «Реалу» предстоит провести еще одну игру – против «Севильи» в Ла Лиге.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...1235 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости