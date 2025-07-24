Чичарито оштрафован из-за высказываний о женщинах. Федерация футбола Мексики также сделала футболисту предупреждение

Чичарито оштрафован после высказываний о женщинах.

Нападающий «Гвадалахары» ранее выложил в соцсетях несколько роликов, в которых высказывался на тему отношений мужчин и женщин.

«Несколько дней назад в социальной сети футболист Хавьер Эрнандес сделал заявления, пропагандирующие сексистские стереотипы, которые считаются формой насилия в СМИ и противоречат принципам гендерного равенства в спорте.

По этой причине Комиссия по гендерным вопросам и многообразию начала расследование, чтобы предотвратить подобное поведение.

В результате Хавьеру Эрнандесу был выписан денежный штраф и вынесено официальное предупреждение с указанием на то, что в случае повторного нарушения Комиссия примет более строгие меры», – говорится в заявлении Федерации футбола Мексики .

Чичарито – женщинам: «Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка – это патриархальное угнетение... Интересно»

Чичарито – женщинам: «Многие из нас хотят любить, заботиться и обеспечивать вас, но вы должны принимать и уважать мужественность. Вы искореняете ее, делая общество сверхчувствительным»