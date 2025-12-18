  • Спортс
  • У Мбаппе 32 (28+4) очка в 23 матчах сезона за «Реал». Килиан забил «Талавере» с пенальти и с игры
6

У Мбаппе 32 (28+4) очка в 23 матчах сезона за «Реал». Килиан забил «Талавере» с пенальти и с игры

Мбаппе набрал 31-е и 32-е очко по «гол+пас» в сезоне за «Реал».

Килиан Мбаппе вновь набрал очки в составе «Реала».

Нападающий «сливочных» забил с пенальти и с игры «Талавере» в матче 1/16 финала Кубка Испании (3:2). Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На счету француза теперь 28 голов и 4 голевые передачи в 23 играх сезона за мадридский клуб. 

Подробную статистику 26-летнего игрока можно найти здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
