У Мбаппе 32 (28+4) очка в 23 матчах сезона за «Реал». Килиан забил «Талавере» с пенальти и с игры
Мбаппе набрал 31-е и 32-е очко по «гол+пас» в сезоне за «Реал».
Килиан Мбаппе вновь набрал очки в составе «Реала».
Нападающий «сливочных» забил с пенальти и с игры «Талавере» в матче 1/16 финала Кубка Испании (3:2). Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На счету француза теперь 28 голов и 4 голевые передачи в 23 играх сезона за мадридский клуб.
Подробную статистику 26-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
