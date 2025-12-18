  • Спортс
  В ворота «Реала» должны были дать пенальти на 89-й, считает экс-судья Фернандес: «Лунин бьет по лицу форварда «Талаверы», не касаясь мяча, но арбитр фиксирует фол в атаке»
В ворота «Реала» должны были дать пенальти на 89-й, считает экс-судья Фернандес: «Лунин бьет по лицу форварда «Талаверы», не касаясь мяча, но арбитр фиксирует фол в атаке»

«Талавера» должна была бить пенальти «Реалу», считает экс-судья Фернандес.

Бывший судья Павел Фернандес разобрал эпизод с потенциальным нарушением голкипера «Реала» Андрея Лунина на форварде «Талаверы» Гонсало Ди Ренцо в собственной штрафной. 

Эпизод случился на 89-й минуте матча 1/16 финала Кубка Испании, в котором мадридцы обыграли клуб из третьего испанского дивизиона со счетом 3:2. 

«Ди Ренцо требует пенальти после контакта с Луниным. Вратарь вообще не касается мяча, зато бьет нападающего по лицу. Куадра Фернандес зафиксировал фол в атаке… Это пенальти», – написал Фернандес. 

Изображение: кадр из трансляции La 1

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Павла Фернандеса в Х
