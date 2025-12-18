«Талавера» должна была бить пенальти «Реалу», считает экс-судья Фернандес.

Бывший судья Павел Фернандес разобрал эпизод с потенциальным нарушением голкипера «Реала » Андрея Лунина на форварде «Талаверы» Гонсало Ди Ренцо в собственной штрафной.

Эпизод случился на 89-й минуте матча 1/16 финала Кубка Испании, в котором мадридцы обыграли клуб из третьего испанского дивизиона со счетом 3:2.

«Ди Ренцо требует пенальти после контакта с Луниным. Вратарь вообще не касается мяча, зато бьет нападающего по лицу. Куадра Фернандес зафиксировал фол в атаке… Это пенальти», – написал Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции La 1