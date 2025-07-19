Чичарито – женщинам: «Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка – это патриархальное угнетение... Интересно»
Чичарито высказался о нежелании женщин делать работу по дому.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» выложил видео с обращением к женщинам у себя в соцсети.
«Итак. Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка – это патриархальное угнетение... Интересно», – сказал Хавьер «Чичарито» Эрнандес, выступающий за «Гвадалахару».
«Дом – это не патриархат, это твой храм», – написал футболист к описании к ролику.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Хавьера Эрнандеса
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