Буффон поздравил Сафонова после финала с «Фламенго»: «Я очень рад за Матвея, он талантливый вратарь. Отлично!»

Экс-вратарь сборной Италии, «ПСЖ» и других клубов Джанлуиджи Буффон поздравил голкипера Матвея Сафонова после победы в финале Межконтинентального кубка.
«ПСЖ» с россиянином в воротах победил «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
Сафонов сделал четыре сэйва в серии одиннадцатиметровых.
«Я очень рад за Матвея, потому что он талантливый вратарь, и в последние годы у него было не так много возможностей проявить себя. Отлично!» – сказал Буффон.
У Сафонова было лишь 6 взятых пенальти в матчах за карьеру – а теперь 4 подряд в серии!
