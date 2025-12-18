Буффон поздравил Сафонова после финала с «Фламенго»: «Я очень рад за Матвея, он талантливый вратарь. Отлично!»

Буффон поздравил Сафонова: очень рад за Матвея, он талантливый вратарь.

Экс-вратарь сборной Италии, «ПСЖ» и других клубов Джанлуиджи Буффон поздравил голкипера Матвея Сафонова после победы в финале Межконтинентального кубка.

«ПСЖ» с россиянином в воротах победил «Фламенго » (1:1, 2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

Сафонов сделал четыре сэйва в серии одиннадцатиметровых.

«Я очень рад за Матвея, потому что он талантливый вратарь, и в последние годы у него было не так много возможностей проявить себя. Отлично!» – сказал Буффон.

У Сафонова было лишь 6 взятых пенальти в матчах за карьеру – а теперь 4 подряд в серии!