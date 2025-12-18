  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Буффон поздравил Сафонова после финала с «Фламенго»: «Я очень рад за Матвея, он талантливый вратарь. Отлично!»
3

Буффон поздравил Сафонова после финала с «Фламенго»: «Я очень рад за Матвея, он талантливый вратарь. Отлично!»

Буффон поздравил Сафонова: очень рад за Матвея, он талантливый вратарь.

Экс-вратарь сборной Италии, «ПСЖ» и других клубов Джанлуиджи Буффон поздравил голкипера Матвея Сафонова после победы в финале Межконтинентального кубка.

«ПСЖ» с россиянином в воротах победил «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

Сафонов сделал четыре сэйва в серии одиннадцатиметровых.

«Я очень рад за Матвея, потому что он талантливый вратарь, и в последние годы у него было не так много возможностей проявить себя. Отлично!» – сказал Буффон.

У Сафонова было лишь 6 взятых пенальти в матчах за карьеру – а теперь 4 подряд в серии!

Что делать с Хаби Алонсо?39742 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoФламенго
logoвысшая лига Бразилия
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
logoлига 1 Франция
logoСборная России по футболу
logoДжанлуиджи Буффон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Что за вечер🔥❤️». Сафонов выложил фото с Межконтинентальным кубком и наградой игроку матча в финале, а также кадр с вратарями «ПСЖ» – Шевалье и Марином
14 минут назадФото
Сафонов – первый вратарь в истории, отразивший 4 пенальти подряд в матче турнира ФИФА. Голкипера «ПСЖ» поздравил РФС: «Браво, Матвей 👏»
25 минут назад
Сафонов получил 9 из 10 от L’Equipe за матч с «Фламенго» – лучшую оценку в «ПСЖ». Вратарь парижан отразил 4 пенальти в серии
44 минуты назад
«Краснодар» о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Это вообще законно 😱? Поздравляем выпускника нашей академии с 6-м трофеем с «ПСЖ». Мотя – мощь! 💪»
54 минуты назад
Главные новости
Аль-Хелайфи о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Это было великолепно, у нас два вратаря топ-уровня. «ПСЖ» начал год с завоевания трофея и заканчивает еще одним титулом»
7 минут назад
«Что за вечер🔥❤️». Сафонов выложил фото с Межконтинентальным кубком и наградой игроку матча в финале, а также кадр с вратарями «ПСЖ» – Шевалье и Марином
14 минут назадФото
«Талавера» – «Реал». 0:2 – Мбаппе забил с пенальти, Фаррандо – в свои ворота. Онлайн-трансляция
27 минут назадLive
Мбаппе осталось 2 гола до рекорда Роналду в «Реале» за календарный год – француз забил «Талавере», у него 57 мячей. У «Мадрида» еще одна игра в 2025-м
18 минут назад
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Ман Сити» победил «Брентфорд», «Ньюкасл» против «Фулхэма»
20 минут назадLive
Сафонов – первый вратарь в истории, отразивший 4 пенальти подряд в матче турнира ФИФА. Голкипера «ПСЖ» поздравил РФС: «Браво, Матвей 👏»
25 минут назад
Пенальти в пользу «Реала» в матче с «Талаверой» назначен ошибочно, считает экс-арбитр Фернандес: «Морено держал руку близко к телу»
28 минут назадФото
Сафонов получил 9 из 10 от L’Equipe за матч с «Фламенго» – лучшую оценку в «ПСЖ». Вратарь парижан отразил 4 пенальти в серии
44 минуты назад
Сафонов сильно выдвинулся с ленточки при ударе Педро в серии пенальти. ВАР проверил эпизод и решил, что вратарь «ПСЖ» не нарушил правила
46 минут назадФото
Сафонова качали игроки и сотрудники «ПСЖ» после 4 сэйвов в серии пенальти. Парижане победили «Фламенго» и выиграли Межконтинентальный кубок
сегодня, 20:14Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Ман Сити» победил в 6-м матче подряд. Команда Гвардиолы вышла в полуфинал Кубка английской лиги
15 минут назад
«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» – 2:0. Забили Шерки и Савиньо
19 минут назад
У Мбаппе 31 (27+4) очко в 23 матчах сезона за «Реал». Килиан забил «Талавере» с пенальти
38 минут назад
«Краснодар» о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Это вообще законно 😱? Поздравляем выпускника нашей академии с 6-м трофеем с «ПСЖ». Мотя – мощь! 💪»
54 минуты назад
Флик хотел поставить Шченсного на матч с «Гвадалахарой». Польский вратарь попросил дать шанс тер Стегену на встрече за несколько часов до матча «Барсы»
59 минут назад
Хименес пропустит 1,5-2 месяца. Форвард «Милана» перенесет операцию из-за проблем с голеностопом
сегодня, 20:33
Аршавин сыграл против сына Арсения, который выступает за «Спартак»: «Победа родителей 🤫»
сегодня, 20:19Фото
«Атлетико» благодаря дублю Гризманна обыграл «Атлетико Балеарес» – 3:2
сегодня, 19:53
Итурральде не согласен со словами Алонсо про дело Негрейры: «Говорить, что ничего не было сделано, – это демагогия. Дело уже в суде, мы должны уважать правовую систему»
сегодня, 19:45
Лангле травмировался в матче Кубка Испании. Защитника «Атлетико» заменили на 10-й минуте, он хромал – может быть вывих или растяжение связок
сегодня, 19:38