  Гвардиола о Шерки: «Даже слепой может понять, что он фантастический игрок. Для этого не обязательно быть журналистом или тренером»
Гвардиола о Шерки: «Даже слепой может понять, что он фантастический игрок. Для этого не обязательно быть журналистом или тренером»

Пеп Гвардиола: даже слепой может понять, что Шерки – фантастический игрок.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил игру полузащитника Райана Шерки в матче против «Брентфорда» в 1/4 финала Кубка английской лиги (2:0). 

Французский футболист открыл счет на 32-й минуте этой игры ударом в девятку из-за пределов штрафной.

«Вблизи штрафной площади соперника он является исключительным игроком. Это был фантастический гол, и даже слепой парень или слепая женщина могут понять, что он фантастический игрок, для этого не обязательно быть журналистом или тренером. 

Я много раз видел, как Фил [Фоден] забивал такие голы, а Кевин [де Брюйне] – раньше, так что я рад, что счет был открыт так», – сказал Гвардиола. 

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...2840 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
