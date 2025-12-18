Гвардиола о Шерки: «Даже слепой может понять, что он фантастический игрок. Для этого не обязательно быть журналистом или тренером»

Пеп Гвардиола: даже слепой может понять, что Шерки – фантастический игрок.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола оценил игру полузащитника Райана Шерки в матче против «Брентфорда » в 1/4 финала Кубка английской лиги (2:0).

Французский футболист открыл счет на 32-й минуте этой игры ударом в девятку из-за пределов штрафной.

«Вблизи штрафной площади соперника он является исключительным игроком. Это был фантастический гол, и даже слепой парень или слепая женщина могут понять, что он фантастический игрок, для этого не обязательно быть журналистом или тренером.

Я много раз видел, как Фил [Фоден] забивал такие голы, а Кевин [де Брюйне] – раньше, так что я рад, что счет был открыт так», – сказал Гвардиола.